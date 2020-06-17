Pençe-Kaplan operasyonundan sonra yeni hedef neresi? Abdullah Ağar'dan flaş açıklamalar!

17.06.2020 14:40

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını hedef alan Pençe-Kaplan operasyonu Haftanin'deki PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oldu. Yerli üretim Fırtına Obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında belirlenen 150'den fazla hedef tam isabetle imha edildi. Peki Haftanin'den sonra yeni hedef neresi olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ağar, Ağar, "PKK'nın 35 senedir yol geçen hanına çevirdiği bir arazi, yuvalandığı, hareket ettiği, PKK'dan başka kimsenin giremediği alanlara Türkiye giriyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Operasyonda Haftanin'den sonra hedef Sincar mı? Bundan sonraki hedef neresi olacak? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve terör güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Büyük fotoğraftan anlamlandırılması her şeyden çok daha önemli" ifadelerini kullandı.