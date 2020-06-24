24.06.2020 09:45

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Gözler Bakan Koca'nın saat 19.00’da yapacağı basın açıklamasında. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı...

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.

'TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.