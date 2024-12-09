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Sivasspor'dan ''Rej Manaj - Barış Alper Yılmaz'' açıklaması!
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Sivasspor'dan ''Rej Manaj - Barış Alper Yılmaz'' açıklaması!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 19:38

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Sivasspor maçın son dakikalarında Rej Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan sakatlık olayının ardından açıklama yaptı. Kırmızı beyazlılar Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sebebiyle gündemden düşmeyen Manaj hakkında yaptığı açıklamada "Manaj'ın hareketini tasvip etmiyoruz." dedi. İşte detaylar.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray maçında Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Kırmızı beyazlılar, "Manaj'ın hareketini tasvip etmiyoruz." dedi.

İşte yapılan açıklama;

"Net Global Sivasspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır. Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz."

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