Giriş Tarihi: 26.05.2025 21:00:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 21:25:35

Sivas'ta kömür madeninde gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Zara ilçesi Kardere Köyü ile ve Bolucan Köyü arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde yaşandı. İddiaya göre, madende kontrollü patlatma yapıldığı sırada kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."