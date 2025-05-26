SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Maltepe’de kayıp olan Mustafa Altundere ormanda ölü bulundu!
Haberler Son Dakika Videoları

Maltepe'de kayıp olan Mustafa Altundere ormanda ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:42:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:44:49

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Mustafa Altundere, Başıbüyük Ormanı'nda ölü bulundu; işte olay yerinden ilk görüntüler ve tüm detaylar videolu haberimizde.

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Mustafa Altundere, Başıbüyük Ormanı'nda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay 24 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. Üçüncü günde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda hareketsiz halde bir kişi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi. Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sivas Zara'da maden kazası... Kontrollü patlatmada facia: 1 ölü 2 yaralı!
26.05.2025Pazartesi
Karabük Eflani'de feci kaza: 1’i ağır 9 yaralı!
26.05.2025Pazartesi
Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
26.05.2025Pazartesi
Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: Cip, beton pompa aracı ve servis minibüsü çarpıştı: 11 yaralı!
26.05.2025Pazartesi
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya havalimanında özel karşılama!
26.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Vietnam ziyaretinde aile krizi: Macron, eşi Brigitte tarafından böyle tokatlandı 00:21
Macron, eşi Brigitte tarafından böyle tokatlandı
26.05.2025Pazartesi
Osmangazi’de kaza: Motosiklet sürücüsü vefat etti! 01:33
Feci kaza: Motosikletin sürücüsü vefat etti!
26.05.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın kuzeni Serpil Alkan’dan şoke eden iddia: 14 yaşında bana tecavüz etti | VİDEO 00:16
Edip Akbayram’ın kuzeni Serpil Alkan’dan şoke eden iddia
25.05.2025Pazar
Esenyurt’ta köpek tartışması sokağı savaş alanına çevirdi: Çok sayıda gözaltı 02:55
Esenyurt’ta köpek tartışması sokağı savaş alanına çevirdi
25.05.2025Pazar
CANLI YAYIN