Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için sokağa çıkma yasağı açıklaması 10.04.2020 20:27

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca bir basın çalışanının sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, '' Bu dönemde ne kadar hareketli bir ortama çıkılmaz ve evde izolasyonu sağlayabilirsek başarı oranımız o derece artmış olur. Önümüzdeki hafta bu tablonun seyri açısından nasıl olacağını görmüş olup ona göre daha net ifadelerimiz olabilir'' açıklamasında bulundu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için sokağa çıkma yasağı açıklaması...