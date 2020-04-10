Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Nisan Cuma koronavirüs ölü ve vaka sayısını açıkladı | Video 10.04.2020 19:52

10 Nisan Türkiye korona ölü ve vaka sayısı kaç oldu vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 908 olduğunu bildirilmişti. İşte koronavirüs son haberler ve gelişmeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca perşembe akşamı yaptığı açıklamada son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı. Akşam saatlerinde güncel vaka ve vefat sayılarını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durum açıklamasını bekliyor. Peki, 10 Nisan Cuma koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

DÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4056, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."

6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI