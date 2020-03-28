Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mart Koronavirüs vaka sayısını açıkladı: Toplam vaka sayısı 7402, can kaybı ise 108 oldu 28.03.2020 20:04

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.