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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mart Koronavirüs vaka sayısını açıkladı: Toplam vaka sayısı 7402, can kaybı ise 108 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mart Koronavirüs vaka sayısını açıkladı: Toplam vaka sayısı 7402, can kaybı ise 108 oldu

28.03.2020 20:04

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.

🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020


Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.



Toplam test: 55.464
Bugünkü test: 7.641
Bugünkü vaka: 1.704
Toplam vaka: 7.402
Bugünkü vefat: 16
Toplam vefat: 108
Yoğun Bakım: 445
Entube: 309
Iyilesen: 70
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