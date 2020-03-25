Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu Canlı yayında açıkladı 25.03.2020 13:31

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat sabah 09.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Vefa Sosyal Destek Gruplarına 239 bin 984 talep geldiğini bunlardan 239 bin 407'sine ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca Soylu bu süreçte provokatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu ayrıca Türkiye genelinde 15 bin 135 kişinin karantina altında olduğunu söyledi. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? soruna Soylu "Şimdilik sokağa çıkma yasağına gerek yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat sabah 09.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Vefa Sosyal Destek Gruplarına 239 bin 984 talep geldiğini bunlardan 239 bin 407'sine ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca Soylu bu süreçte provokatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruya Soylu, "Şimdilik sokağa çıkma yasağına gerek yok" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları

Küresel olarak ilk kez böyle bir kriz ile karşı karşıyayız. Dünyayı iyi takip ediyoruz. Aynı zamanda da neler yapabileceğimizi planlıyoruz.

(65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı) Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde koordineli şekilde süreçleri yürütüyoruz. Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti.

410 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 1748 hesap tespit ettik. Bu hesapların yüzde 65'i terör örgütleriyle bağlantılı. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar. Sosyal medyada terör örgütüne ait hesaplar üzerinden meseleyi tahrik ve istismar eden 410 kişi yakalandı.

239 BİN TALEBE CEVAP

Bir Vefa destek grubu oluşturduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarımız seferber oldu. 65 yaş üstünde kimsesiz, hasta bunların hepsine ulaşılıyor. Şu ana kadar yaşlılardan toplam 239 bin çağrı aldık

Vefa Sosyal Destek Grubu"na bu sabah 09.00 itibaren toplam 239.984 talep geldi bunun 209.034'üne ulaşıldı. Geri kalanı ise bilgi amaçlı aranmıştı hepsine cevap verildi.

(Koronavirüs tedbirleri) 211 bin 367 iş yeri kapatıldı. Bin 542 iş yerine kurallara uymadığı için idari işlem yapıldı. 207'sine adli işlem yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Sokağa çıkma yasağından önce bir iki tane daha almamız gereken tedbir var. Şimdilik sokağa çıkma yasağına gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir.

15 bin 135 vatandaşımız karantina altında.