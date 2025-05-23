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Oltu’da tefecilere şafak baskını!
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Oltu’da tefecilere şafak baskını!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:59:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:02:38

Erzurum’un Oltu ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Oltu ilçesinde tefecilik suçuna yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 Mayıs 2025'te gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, fişekler, senetler ve suç unsuru taşıyan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Çok sayıda tanığın ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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