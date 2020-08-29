Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk yol haritasını yaptığı sunumla açıkladı...

29.08.2020 10:54

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Selçuk, EBA'nın dünya genelinde bir başarı olduğu dile getirerek, "Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor." dedi. Selçuk, internet paketi olmayan çocuklar için sunulan kotanın İki katına çıkarıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, internet erişiminde sorun olan 1.5 milyon öğrenci için ise 5200 EBA destek noktası kurulacağını duyurdu.



Bakan Selçuk'un açıklalamalarından satır başları;

Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye. Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum. Ve Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz. Ben bugün bir sunumla başlayacağım; arkasından sizlerin soruları konusunda da ayrıntıya girme imkanımız da olacak.







UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle.

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.





Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem.





Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik. Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.



CANLI SINIF YAPABİLEN ÜLKE SAYISI 3-4'Ü GEÇMİYOR

Başka ne yaptık? Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bir araştırma yaptık, uzaktan eğitimin süreciyle ilgili araştırma yaptık.

Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron eğitim imkanına buradan sahipler.

Uzaktan eğitimi biz anlık olarak olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz.



YAZ TATİLİNİ EĞİTİM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRDİK

Biz ilk kez, yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. TV kanallarımız hiç durmaksızın yaz programları, yaz okulları açtı. Yaz tatili süresince de tasarım beceri atölyeleri kurduk. Çocukların her türlü konuda bu dijital becerilerle, dramayla ilgili olabilir. Her konuda atölye imkanına kavuşuyor olması, kişisel olarak katılma fırsatının olması önemli.

Yabancı dille ilgili yazın önemli bir program yaptık. Dedik ki bir yıl boyunca alınan derslerin tamamını bir yazda verebiliriz. A1 seviyesinde ve diğer seviyeleri de dikkate alarak uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık ve sunduk.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen bütün siteler içerisinde 10'uncu site olması, dünyada en çok ziyaret edilen site anlamında EBA'nın ayrı bir yeri var. Çok daha ileri taşıyacağız.

Bu tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin de ayrı bir önemi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.







İKİ KATINA ÇIKIYOR

Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak; bugün yine operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Bu anlamda da daha yeni gelişmeler olacak.

Öğretmenlerden bize binlerce talep geliyor. Şöyle bir avantajımız var, artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Yani 'ben şu konuda almak istiyorum' olabilir. Bununla ilgili dünyadaki büyük markaların gönüllü desteği oldu. Ve yüz binlerce öğretmenimizin eğitimini alması ve iki gün önce de sertifika töreni vardı. On binlerce öğretmenimizin dünyanın her yerinde geçerli sertifika almalarını sağlıyoruz. Beş binden fazla lise öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika aldılar.





Yaptığımız araştırma sonucunda, özellikle erişimde sorun yaşayan çocuklarımızın, ilkokul çocuklarının somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışmasını yaptık. Bir çocuğun hayatı işlenirken, orada matematik sosyal bilgiler fen işleniyor. Bunu çocuklar çok sevdiler. Bunun devamı gelecek inşallah. 22 bin 700 ilkokuldaki çocuklarımızın eline teslim edildi, somut olarak teslim edildi.





Çocuklardan ev yapımı öyküler... Yarışma açtık, evde oturuyorsunuz hadi hikaye yarışması var, hikaye yazın. On binlerce hikaye geldi. Çok enteresan bir yönü var. Çocuklar kendi hayatında neyi yaşıyorsa onu hikayeye yansıtmışlar.



Ve çok özel bir jüri bu hikayeleri okudu, bir seçim yaptı. Ve biz bunu somut olarak bastık. Bu da benim çok etkileyen bir çalışma. Çocukların yaşadıklarını okuyunca inanılmaz.





31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya, onun gereğini de bir ay önce hazırladık. Başlasaydı onun gereğini de hazırlamıştık. Onun için hiç tedirginlik yaşamıyoruz, sadece kaliteliyi yükseltmeye çalışıyoruz. Canlı derslerin kapasitesini en az 10 kat artırdık. Destekleyici araçlarımız giderek artacak.



ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI SOMUT OLARAK VERİLECEK

Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza; bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline 'öğrenci çalışma kitabı' somut olarak verilecek. Bu yeni bir şey. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle çok büyük ölçüde dağıtıldı. Çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten.

TSE ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda nasıl standart olmalı? Neler yapabiliriz, bunu uzmanlar çok uzun süre çalışarak standartlar çıkarıldı. Enfeksiyon önleme kılavuzunu da yayımladık. Bunu velinin, öğretmenin diline göre özel olarak yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Hazırlığı tamamladık, tamamlayan okullara da temizlik belgesi veriyoruz.

5200 EBA DESTEK NOKTASI KURULACAK

Bizim internete erişimde bulundukları bölge itibariyle internet altyapısının olmaması... Çocuklarımızın erişiminde sorun var. Peki bu çocuklar 16 milyon çocuğun erişimiyle ilgili bir problem görülmüyor. Ama yaklaşık 1,5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var, bunu görüyoruz.

Peki bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Bu tip durumda olan her bir çocuğumuza, 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. Başka ne yapıyoruz? EBA destek noktası kurmaya başlıyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgede kuruyoruz. Onların taşımasını da üstleniyoruz, gezici EBA destek noktası da hazırlıyoruz.

Bütün dünyada böyle bir problem var. Bugün elimizdeki en güçlü araç 31 ağustos için söylüyorum, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız? Bizim derdimiz bu. 31 Ağustos itibariyle bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yüz yüze eğitimin daha işlevsel olduğunu biliyoruz. Ama mümkün değilse uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz.

Avrupa'da ülkelerin tamamı okulları açtı, açıyor. Ama bizim kendi ülkemize, kendi riskimize özgü hesapları yapıyoruz. Bu çerçevede şu anda uzaktan eğitim daha önemli. Ve buna bütün velilerin sahip çıkması lazım.

Çocuklar ölçme değerlendirme açısından da gördükleri eğitimden sorumluluk sahibi olacaklar.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

SORU: Milyonlarca insanın gözü bu toplantıda. İki sorum olacak; birincisi özel okullar meselesi. Özel okul temsilcileriyle görüşmelerinizin olduğunu biliyoruz. KDV indirimi istediklerini biliyoruz, aynı zamanda velilerin de özel okullardan indirim talepleri var. Somut bir sonuç çıktı mı?

İkinci sorum. Öğretmenler EBA'da öğrencileri toplayamadıklarından şikayetçiler. Bu konuda bir planınız var mı?

Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir... Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik. Onların da geçen hafta deklerasyonu oldu. Ve biz bu talebe uyarak, özel okullarda indirim yapması konusunda; okula göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması konusunda okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.