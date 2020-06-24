Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak cinayetinde flaş gelişme? Katil zanlısı Kars'ta gözaltına alındı

24.06.2020 10:59

Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı. 11 yıl önce Kars'ta cinayete kurban giden Hatice Özkaçak'ın katili kim? 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. Ayşegül Özkaçak'ın şüpheleri doğru çıktı. Hatice Özkaçak cinayetinde, aileden iki kişi üzerinde şüpheler yoğunlaşmıştı.Beş çocuk annesi Hatice Özkaçak cinayetinde şüpheli olarak gösterilen Kenan Özkoçak, gözaltına alındı. Cinayetten 11 yıl sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi, Müge Anlı canlı yayında açıkladı.