24.06.2020 11:31

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekilleri, Baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek. AK Parti Grubu, saat 16.00'da da İYİ Parti Grupbaşkanvekillerini ziyaret edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Levent Eke aktardı...

AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek. AK Parti Grubu, ardından saat 16.00'da da İYİ Parti Grupbaşkanvekillerini ziyaret edecek.







YÖNETİM YAPISI DEĞİŞECEK

AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirecek, üç büyük ilde alternatif barolar kurulmasının önünü açacak yeni avukatlık yasası teklifini muhalefet turuna çıkarıyor. Teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son onayının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti, baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak; büyük baroların TBB'ye göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açacak yasa teklifini tamamladı. Hazırladığı "baro" dosyasını muhalefet partilerine götürecek AK Parti'nin, teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunabileceği ifade edildi.