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Haberler Son Dakika Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 16:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 16:45

MALATYA SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Adıyaman, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre iller feci sallandı! Büyüklüğü ne? | Son Depremler

MALATYA SON DAKİKA DEPREM: Adıyaman, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre iller feci sallandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA SON DAKİKA DEPREM HABERİ... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:5.2 (Mw)



Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-25

Saat:16:04:04 TSİ



Enlem:38.19917 N

Boylam:38.46 E

Derinlik:13.93 km

ADIYAMAN 5,2'lik Malatya depreminin ardından sokağa döküldü!

Battalgazi'deki bu deprem, çevre ilçelerde ve bazı yakın şehirlerde de hissedildi. Depremin şiddeti, insanları evlerinden ve iş yerlerinden sokağa dökmeye neden oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bölgede yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremi ve sonrasında yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-25
Saat:16:04:04 TSİ
Enlem:38.19917 N
Boylam:38.46 E
Derinlik:13.93 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

▶️ TUNCELİ 5,2'lik Malatya depreminin ardından sokağa döküldü!

Deprem Nasıl Meydana Gelir?

Depremler, yer kabuğunun altındaki hareketler sonucu oluşan ani yer sarsıntılarıdır. Yer kabuğunu oluşturan büyük kayaç plakalarının hareketi, bu sarsıntıların ana nedenidir. İşte depremlerin oluşum sürecine dair temel bilgiler:

Tektonik Plakalar ve Fay Hatları

  • Tektonik Plakalar: Dünya'nın kabuğu, birbirine bitişik ve sürekli hareket halinde olan bir dizi büyük kayaç plakadan oluşur. Bu plakalar, magma üzerinde yüzer ve çok yavaş bir hızda hareket ederler.
  • Fay Hatları: Bu plakaların birbirleriyle temas ettiği yerlerde fay hatları oluşur. Depremlerin çoğu, bu fay hatları boyunca meydana gelir.

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