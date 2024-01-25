MALATYA SON DAKİKA DEPREM HABERİ... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İşte depreme dair tüm detaylar;



Büyüklük:5.2 (Mw)





Yer:Battalgazi (Malatya)



Tarih:2024-01-25



Saat:16:04:04 TSİ





Enlem:38.19917 N



Boylam:38.46 E



Derinlik:13.93 km

Battalgazi'deki bu deprem, çevre ilçelerde ve bazı yakın şehirlerde de hissedildi. Depremin şiddeti, insanları evlerinden ve iş yerlerinden sokağa dökmeye neden oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bölgede yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremi ve sonrasında yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-25

Saat:16:04:04 TSİ

Enlem:38.19917 N

Boylam:38.46 E

Derinlik:13.93 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem Nasıl Meydana Gelir?

Depremler, yer kabuğunun altındaki hareketler sonucu oluşan ani yer sarsıntılarıdır. Yer kabuğunu oluşturan büyük kayaç plakalarının hareketi, bu sarsıntıların ana nedenidir. İşte depremlerin oluşum sürecine dair temel bilgiler:

Tektonik Plakalar ve Fay Hatları

Tektonik Plakalar: Dünya'nın kabuğu, birbirine bitişik ve sürekli hareket halinde olan bir dizi büyük kayaç plakadan oluşur. Bu plakalar, magma üzerinde yüzer ve çok yavaş bir hızda hareket ederler.

Dünya'nın kabuğu, birbirine bitişik ve sürekli hareket halinde olan bir dizi büyük kayaç plakadan oluşur. Bu plakalar, magma üzerinde yüzer ve çok yavaş bir hızda hareket ederler. Fay Hatları: Bu plakaların birbirleriyle temas ettiği yerlerde fay hatları oluşur. Depremlerin çoğu, bu fay hatları boyunca meydana gelir.

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