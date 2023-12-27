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Haberler Son Dakika Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 14:45 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 14:50

🔥 Faruk Koca tahliye edildi! 🔥

Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Son dakika haberleri... MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

NELER YAŞANDI?
Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek Meler'e yumruk atmıştı. Ardından tutuklanan Koca, özür dileyerek başkanlıktan istifa etmişti.

Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası verildi.

9 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZA
İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

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