▶️ Galatasaray Fatih Karagümrük ZTK MAÇ ÖZETİ İZLE! 📺

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Turnuvada çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Karagümrük böylece turnuvada yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
Karşılaşmada gol perdesini Fatih Karagümrük'ten 6. dakikada Markao açtı.
İlk yarı bu golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 84. dakikada Mendes skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: