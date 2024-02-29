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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 20:16 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 23:14

▶️ Galatasaray Fatih Karagümrük ZTK MAÇ ÖZETİ İZLE! 📺

🔴 GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK ▶️ MAÇ ÖZETİ İZLE! 📺 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya elendi. Bu sonuçla VavaCars Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı. İşte maçın golleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Turnuvada çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karagümrük böylece turnuvada yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Karşılaşmada gol perdesini Fatih Karagümrük'ten 6. dakikada Markao açtı.

İlk yarı bu golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 84. dakikada Mendes skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

▶️ Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük ⚽️ Gol: Marcao 🏆
▶️ Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük ⚽️ Gol: Ryan Mendes 🏆

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