05.05.2020 11:17

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk vatandaşların merakla beklediği, 'LGS sınavı nerede ve nasıl yapılacak? LGS sınavı için başvuru nasıl yapılacak?' sorularına yanıt verdi. LGS sınavı ile ilgili öğrenci velileriyle alakalı olan bir konuya da değinen Bakan Selçuk, "LGS sınavı 2 oturumda yapılacak. 2 oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz." dedi.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları...

LGS için nasıl bir sınav öngörülüyor?

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek. Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.

"2 OTURUM ARASINDA 45 DAKİKA BOŞLUK OLACAK, ÇOCUKLAR BAHÇEYE ÇIKACAK"

2 oturumdan yapılacak. 2 oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.

Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar.

"BİLİM KURULU İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız.

Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekeresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

"SORUMLU OLDUĞU DERSİN SINAVINI YAPARIZ, ÜNİVERSİTEYE GİTMESİNE ENGEL OLUNMAYACAK"

Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavını biz yapacağız. Bir engel olmayacak. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILACAK?

MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.