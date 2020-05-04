65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi günler saat kaçta?

04.05.2020 19:47

Son dakika haberine göre, Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Kabine toplantısından sonra Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; '' İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme measfesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.'' dedi.

65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni mi geliyor sorusu Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında netlik kazanacak. salgın dolayısıyla sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kaç saat sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonu için mi sokağa çıkma izni verilecek? 45 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara haftanın belli günlerinde sokağa çıkma izni verilmesine yönelik talepler bugün kabinenin gündemine geliyor. Geçen haftaki Bilim Kurulunda da bu konuda görüşler dile getirilmiş ve gerekli tedbirlerin alınarak, 65 yaş üstüne sokak izni verilmesi uygun bulunmuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE HAFTA SONU İZNİ Mİ GELİYOR? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme measfesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.

65 YAŞ ÜSTÜNE HAFTA SONU İZNİ Mİ GELİYOR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacak kabine toplantısından sonra açıklaması beklenen 65 yaş üstüne sokak izni, belli kurallara bağlı olacak. İllerin ve ilçelerin yaşlı nüfus yoğunluğuna bakılarak, bu izinler yaş kademelendirmesi yapılarak kullandırılacak. Bu konudaki yetki, il pandemi kurullarında olacak. Her il 65 yaş üstü vatandaşlara getirilecek izinlerle ilgili şartları belirleyebilecek.

Örneğin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşlı nüfus daha yoğunsa, bu bölgedeki 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aynı anda sokağa çıkamayacak. 65-70 yaş arası ile 70 yaş üstü ayrı ayrı saatlerde sokağa çıkabilecek. Kademeli olarak sokağa çıkılacaksa, bu kişilerin izin saatleri 3 saatten az olabilecek. Yaş gruplarına göre izin süresinin birer saat olabileceği belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Açıklamanın saat 19:00'dan sonra yapılacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?

Kabine toplantısında henüz alınan bir karar duyurulmadı. Kararlar açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.

NORMALLEŞME GÜNDEMİ

Toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.

Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası saat 19.00'da Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

NOMALLLEŞME AŞAMA AŞAMA NASIL OLACAK?

Selvi kaleme aldığı yazısında normalleşmenin 4 Mayıs günü başlayacağını ve 4 aşamada hayata geçeceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı 'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması gündeme gelecek

İKİNCİ AŞAMA

İkinci aşama ise 27 Mayıs 2020 günü başlayacak ve 31 Ağustos 2020 'e kadar devam edecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Ülkeler arası seyahat yasağının da kademeli olarak kaldırılması bu süreçte olacak. Okullar bu süreçte hala kapalı olacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Üçüncü aşamada ise okullar açılacak ve devlet tam kapasite çalışmaya başlayacak.

1 Eylül 2020 günü başlayacak 3 'üncü aşamada öğrenciler okullarında olacak ve devlet çalışacak. 31 Aralık 2020 'de üçüncü aşama sona erecek.

SON AŞAMA

Dördüncü aşama ise 1 Ocak 2021 senesinde başlayacak ve gelişmelere göre ucu açık olacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunup bulunmaması en önemli etmen olacak. Eğer virüs aşısı ve ilacı bulunursa süreç normale dönecek.



İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK

Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

NERELER KAPALI?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.