Berber, kuaför ve güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılıyor!

04.05.2020 20:00

Berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası berberlerin kuaförlerin açılış tarihini açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin açılış tarihi belli oldu. Kovid-19 salgınının yavaşlatılması nedeniyle sosyal hayata yönelik alınan bazı tedbirlerde hafifletmeye gidildi. Bunlardan birisi de berberler ve kuaförlerin açılması oldu. Peki, berberler kuaförler ne zaman açılacak? Saç bakımı yaptırmak isteyenlere müjdeli haber geldi.

Berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılış tarihi için yeni iddialar ortaya atıldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve Kovid-19 salgınının yavaşlatılması nedeniyle kamuoyunda berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri gibi yerlerin açılması yönünde beklentiler var. Birçok ülkede başlayan normalleşmenin ülkemizde de uygulamaya geçmesi bekleniyor. Peki, berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte detaylar…

BERBERLER KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili yeni açıklama yaptı. İşte Bakan Erdoğan'ın açıklaması:

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA MÜJDE

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak doışarı çıkabilecek.

7 İL İÇİN KARARI AÇIKLADI

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugün köşe yazısında berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi yerlerin açılacağı tarih için Mayıs ayını işaret etti. İşte, Selvi'nin normalleşme takvimine dair o yazısı:

Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük. Bir milletvekili, "Benim eşim köylü kızı. Babasıyla koyun kırkmışlar. Eli yatkın. Beni eşim tıraş etti" diye anlatmıştı. Kuaförlerin kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı, onlarla toplantılar yaptı. Geniş bir veritabanı oluşturmaya özen gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri ise belirleyici oldu. Fuat Oktay, titiz bir hazırlık süreci sonunda bir taslak hazırladı. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da kapsamlı bir sunum yapacak.

Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryolar dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı. Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kalabalık yerlerde bir arada bulunulmaması, normalleşme sürecinin de kırmızı çizgilerini oluşturacak. Salgının yayılması ve bulaşın önlenmesi temel yaklaşım olmaya devam edecek.

TURİZM HAZİRANDA

Turizm Türkiye'nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve örenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun, turistlerin durumu olacak.

UÇUŞLAR HAZİRANDA

Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.

CAMİLER HAZİRANDA AÇILIYOR

Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

65 YAŞA RAHATLAMA GETİRİLİYOR

Bugünkü Bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart'tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı rahatlama getiriliyor.

GÜNDE 12 MÜŞTERİYE KADAR HİZMET

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ilk kapatılan iş yerlerinden olan berber, kuaförlerin açılması hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı, Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Palandöken, Mayıs ayı içinde dükkanların yavaş yavaş açılmasının mümkün olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Palandöken " Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.

BİLİM KURULU DEĞERLENDİRECEK

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.