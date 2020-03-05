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Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

05.03.2020 14:12

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerinin korkulu rüyası oldu. TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Van'dan gelen son dakika görüntüleri milletimizi duygulandırdı.


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