Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerinin korkulu rüyası oldu. TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Van'dan gelen son dakika görüntüleri milletimizi duygulandırdı.
Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı05.03.2020 14:12
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