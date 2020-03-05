Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin kararlı bir şekilde terörle mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin kararlı bir şekilde terörle mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Albayrak mesajında, "Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.
İşte Albayrak'ın o mesajı
Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. pic.twitter.com/GPdPzxugVI— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 5, 2020
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