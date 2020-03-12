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İzmir Bornova'da silah sesleri! AVM boşaltıldı!

İzmir Bornova'da silah sesleri! AVM boşaltıldı!

12.03.2020 12:00

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın detayları henüz bilinmezken silahlı kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

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