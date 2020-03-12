İstanbul Beyoğlu’nda evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in evinin 2. katından düşüp öldüğü ya da atıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte Eski İngiliz ajanı James Le Mesurier'in ölüm anının güvenlik kamerası görüntüleri...
İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı.
ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberine göre İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı. İşte Le Mesurier'in düşüp hayatını kaybettiği o anlar:
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