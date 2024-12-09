Isparta Helikopter Kazası Son Dakika... Isparta Keçiborlu'da bir askeri helikopter düştü. Kaza sonrası MSB'den açıklama geldi. MSB; ''Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.'' denildi. MSB'den yapılan son dakika bildirime göre ''Ağır yaralı olan personelimiz de kurtarılamayarak şehit oldu.'' açıklamasıyla şehit sayımız 6'ya yükseldi. İşte yaralı personelin helikopterle hastaneye sevk edildiği ana dair ilk görüntü.