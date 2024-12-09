SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Isparta Helikopter Kazası: Ağır yaralı personel hastaneye getirildi! | Flaş Görüntü!
Haberler Son Dakika Videoları

Isparta Helikopter Kazası: Ağır yaralı personel hastaneye getirildi! | Flaş Görüntü!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 12:39

Isparta Helikopter Kazası Son Dakika... Isparta Keçiborlu'da bir askeri helikopter düştü. Kaza sonrası MSB'den açıklama geldi. MSB; ''Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.'' denildi. MSB'den yapılan son dakika bildirime göre ''Ağır yaralı olan personelimiz de kurtarılamayarak şehit oldu.'' açıklamasıyla şehit sayımız 6'ya yükseldi. İşte yaralı personelin helikopterle hastaneye sevk edildiği ana dair ilk görüntü.

Isparta Keçiborludan kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 1i paşa 5 şehit!
Isparta Keçiborlu'dan kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 1'i paşa 5 şehit!
Ispartada askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu
Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu
Isparta Helikopter Kazası: Keçiborluda kahreden kaza: 1i paşa 6 şehit! | İlk görüntü!
Isparta Helikopter Kazası: Keçiborlu'da kahreden kaza: 1'i paşa 6 şehit! | İlk görüntü!
Helikopter düştü! İlk görüntü!
Helikopter düştü! İlk görüntü!

SIRADAKİ VİDEO
Helikopter düştü! İlk görüntü!
09.12.2024Pazartesi
Galata Kulesi'nde kan donduran ölüm: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti!
06.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu!
06.12.2024Cuma
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar!
06.12.2024Cuma
Gaziantep’te feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
06.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı 01:43
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı
08.12.2024Pazar
Milyoner’de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı! 03:32
Milyoner'de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı!
09.12.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında torunu da yer aldı 01:01
Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında torunu da yer aldı
08.12.2024Pazar
Münbiç’te terör temizliği! 05:08
Münbiç'te terör temizliği!
08.12.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA