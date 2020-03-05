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İdlib'de SİHA'lardan nokta atışı! Rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu |Video

İdlib'de SİHA'lardan nokta atışı! Rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu |Video

05.03.2020 10:13

Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı ile Esad'ı iyice köşeye sıkıştırırken, rejim güçlerine de üst üste darbe vuruyor. Rejimin önemli generallerinden İdlib sorumlusu Ramazan Yusuf'un ardından, Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan da SİHA ile düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü.


Suriye'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan, Bahar Kalkanı harekâtında Serakib bölgesine düzenlenen operasyonunda SİHA ile vurulduğu ve durumunun ağır öğrenildi. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.

Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan'ın, TSK'nın Serakib'e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Süheyl el-Hasan'ın, Serakib'in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan'ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan'ın, İdlib'de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.

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