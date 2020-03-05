İçişleri Bakanlığı duyurdu: 127 terörist etkisiz hale getirildi 05.03.2020 11:22

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, şubat ayından 1'i ölü 75'i sağ ve 51'i teslim olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi.

Çataklı'nın verdiği bilgiler şöyle:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 şubat ayında kırsal alanda 7'si büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde 1385 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 1'i ölü 75'i sağ ve 51'i teslim olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 86'sının PKK/KCK, 41'inin DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüpheli gözaltına alındı, 523 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda;

-37 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

-27'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 109 silah,

-4 adet mayın/el yapıcı patlayıcı (EYP),

-20 adet el bombası,

-369 kg patlayıcı madde,

-4 bin 598 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

KAPAN OPERASYONLARI

8 Ocak'ta başlayan "Kapan" operasyonlarına 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam ediliyor.

Bu kapsamda;

-1 terörist etkisiz hale getirildi,

-32 iş birlikçi yakalandı,

-277 mağara/sığınak imha edildi

-26'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 41 silah,

-9 bin 221 mühimmat,

-42 el yapımı patlayıcı,

-972 kilogram patlayıcı,

-40 adet el bombası,

-Çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

SONBAHAR/KIŞ OPERASYONLARI

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 – 15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandı; 37'si büyük, 170'i orta çaplı, 4 bin 968'i küçük olmak üzere toplam 5 bin 175 operasyon icra edildi.

Planlanan operasyonların yüzde 67'si tamamlandı, bu operasyonlarda; 550 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 114' ölü, 286'sı sağ, 150'si teslim şeklinde oldu.

-598 sığınak/depo/barınak imha edildi,

-309 uzun namlulu silah,

-61 roketatar/havan/lav,

-285 tabanca/tüfek,

-211 adet mayın/EYP,

-512 adet el bombası,

-10 ton 620 kilogram patlayıcı,

-2 bin 44 adet fünye,

-105 bin 152 mühimmat,

-Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 572 operasyonda 20 bin 533 kişi gözaltına alındı, 1532 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda;

-2 ton 962 kg esrar,

-100 kg skunk,

-749 kg eroin,

-32 kg kokain,

-13 kg afyon,

-121 kg sentetik kannabinoid (bonzai)

-253 kg metamfetamin,

-1 milyon 389 bin 558 adet ectasy,

-273 bin 721 adet captagon,

-69 bin 501 adet sentetik ecza,

-2 bin 421 kök kenevir ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 67 operasyonda 3 bin 64 kişi gözaltına alındı, 35 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 989 bin 437 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 36 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirildi.