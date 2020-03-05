İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye-Yunanistan sınırını inceledi 05.03.2020 11:31

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gitti. Soylu Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.

Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ YAĞDI

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet ve yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'den üst üste açıklamalar geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke, ahlaktan bahsedemez" derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Yunanistan'ın uyguladığı insanlık dışı müdahalelerle ilgili "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.