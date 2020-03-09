İBB'de skandal görüntüler! CHP'li üyelerden İstiklal Marşı'na saygısızlık 09.03.2020 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP yine bir skandala imza attı. AK Parti ve MHP'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu. Bazı CHP'li üyeler ise bu sırada ayağa kalkmadı. O anlar bir üye tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meclisin devamında AK Parti ile MHP'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için ayağa kalkarak İstiklal Marşı okundu.

CHP İSTİKLAL MARŞI'NDA AYAĞA KALKMADI

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı CHP meclis üyelerinin bir süre ayağa kalkmadığı görüldü.

Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

CHP - HDP İTTİFAKI

CHP ile HDP 31 Mart'ta örtülü bir ittifak yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cesur olun. İttifakı resmileştirelim" ifadeleri ile çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından CHP, HDP'nin skandallarla dolu 4.Olağan Kongresi'ne üst düzey katılım sağlamıştı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, terörist başına methiyeler düzülmüş, selamlar gönderilmişti. PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da o kongrede yer almıştı.