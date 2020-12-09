Başkan Erdoğan'dan Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklama: ''Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra bazı şeyleri konuşacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerine dair; ''Biden ile yabancı biri değilim. Biden ile Obama döneminde de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Biden şöyle bir görevi üstlensin sonrasında Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız.'' dedi. İşte Erdoğan'ın çarpıcı ABD-BİDEN açıklamaları...