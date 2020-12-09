Başkan Erdoğan'dan Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklama: ''Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra bazı şeyleri konuşacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerine dair; ''Biden ile yabancı biri değilim. Biden ile Obama döneminde de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Biden şöyle bir görevi üstlensin sonrasında Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız.'' dedi. İşte Erdoğan'ın çarpıcı ABD-BİDEN açıklamaları...
''Biden ile yabancı biri değilim. Biden ile Obama döneminde de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Aklına birşey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var, biz NATO'da birlikte değil miyiz? Bugün ABD'den sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu an ise malesef bizim silah alımları ile ilgili konularda ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden şöyle bir görevi üstlensin sonrasında Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Biliyorsunuz uluslararasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşülerek anlaşılarak bir yol buluruz. Ülkenizden birileri oralara negatif birşeyler sufle edebilir onlar zaten siyasetin acemileridir. Fakat bizim bu süreci çok daha sağlıklı işleteceğimize inanıyorum.''