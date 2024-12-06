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Galata Kulesi'nde kan donduran ölüm: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti!
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Galata Kulesi'nde kan donduran ölüm: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 17:07

Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki Emre K., intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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