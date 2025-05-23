SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Edirne’de fuhuş operasyonu! Jandarma böyle bastı!
Haberler Son Dakika Videoları

Edirne’de fuhuş operasyonu! Jandarma böyle bastı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:59:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 13:00:02

Jandarma, Edirne’de masaj salonu görünümlü işletmelere fuhuş operasyonu düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı. Operasyon anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, masaj salonu ve spa merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala ve Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 Şüpheli Gözaltında

Operasyonda, fuhuş organizasyonunu yönettikleri ve kadınları zorla çalıştırdıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

11 Kadın Kurtarıldı

Operasyon kapsamında, fuhuş yapmaya zorlandığı belirlenen 11 kadın kurtarıldı. Kadınların mağdur olarak beyanlarının alınmasının ardından koruma altına alınmaları için ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Randevu Defterleri ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira nakit para, 70 avro, 2 altın bilezik ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Elde edilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı.

Soruşturma Sürüyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bağlantıları ve olayın organizasyon yapısına ilişkin detaylı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
İSKİ çalışmasında facia: Bayrampaşa’da yol çöktü! Bir işçi göçükte kaldı!
23.05.2025Cuma
Elazığ Maden'de yük treni raydan çıktı!
22.05.2025Perşembe
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
18.03.2025Salı
CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma!
10.02.2025Pazartesi
Denizli'de feci kaza: Ölen 4 kişinin kimliği belirlendi!
30.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı! 00:53
Kafa kafaya feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
22.05.2025Perşembe
Erzurum’da korkunç kaza: 2 ölü 00:53
Otomobil hurdaya döndü: 2 ölü!
22.05.2025Perşembe
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı! 02:50
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı!
22.05.2025Perşembe
Bolu’da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi 01:15
Bolu'da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi
23.05.2025Cuma
CANLI YAYIN