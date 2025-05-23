Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:59:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 13:00:02

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, masaj salonu ve spa merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala ve Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 Şüpheli Gözaltında

Operasyonda, fuhuş organizasyonunu yönettikleri ve kadınları zorla çalıştırdıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

11 Kadın Kurtarıldı

Operasyon kapsamında, fuhuş yapmaya zorlandığı belirlenen 11 kadın kurtarıldı. Kadınların mağdur olarak beyanlarının alınmasının ardından koruma altına alınmaları için ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Randevu Defterleri ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira nakit para, 70 avro, 2 altın bilezik ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Elde edilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı.

Soruşturma Sürüyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bağlantıları ve olayın organizasyon yapısına ilişkin detaylı çalışmaların sürdüğü bildirildi.