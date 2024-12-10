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Dışişleri'nden Suriye'de İsrail işgaline tepki!
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Dışişleri'nden Suriye'de İsrail işgaline tepki!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 14:59

Türkiye, Suriye'de rejimin düşmesini fırsat bilen İsrail'in Golan'daki işgaline sert tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan'daki işgaline sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. (AA)

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.

İşgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yapan İsrail ordusu, bölgedeki hareketliliğini sürdürüyor. (AA)

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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