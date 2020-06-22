CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer "İzmir bayrağı ve parası" istedi

22.06.2020 15:00

Geçtiğimiz aylarda CHP'ye yakın isimler ve medya kuruluşları tarafından CHP'li belediyelerin 'yerel hükümet' olarak yansıtılmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir için ayrı bir ‘bayrak’ ve ‘para’ çalışması içinde olduğunu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren Soyer yakın çevresi tarafından da “Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır” sözleriyle uyarıldığını ifade etti. Peki, CHP neden sokak çağrısı yapıyor? CHP İzmir için "özerklik" açıklaması ne ifade ediyor? CHP’li Başkan Tunç Soyer İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? Barolar neden Ankara’ya yürüyor? Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ve AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakcı Kan A Haber’de bu gelişmeleri yorumladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir dijital toplantıdaki sözleri skandallarla doluydu. Tunç Soyer, toplantıda "İzmir bayrağı ve İzmir parası" hayali olduğunu söyledi. Eyalet planını açık etti. Peki, CHP neden sokak çağrısı yapıyor? CHP İzmir için "özerklik" açıklaması ne ifade ediyor? CHP'li Başkan Tunç Soyer İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? Barolar neden Ankara'ya yürüyor? AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber'de bu gelişmeleri yorumladı.

AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Tamamıyla Türkiye'nin bölünmesine aslında oradaki alt bilinçaltını da okuduğunuz sırada görüyoruz ki Türkiye'nin bölünmesine neden olup gelişmesine engel olan bir şey." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PROJELER İÇİN SEÇİLMİŞ KİŞİLER

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise "Tunç Soyer ismi özel bir isim. Babasının 12 Eylül'de nasıl işlere karıştığını uzun uzadıya geçmişte değerlendirmiştik. Sayın İsmet Özel'in şöyle bir ifadesi vardı: Aslında Türkiye'ye tehdit Doğu'dan değil Batı'dır. Biz biliyoruz yüz yıl önceki haritalarda İzmir özerk uluslararası özerk bir bölge eyalet statüsünde gösteriliyordu. Türkiye'den koparılmıştı. Tunç Soyer gibiler de büyük devasa projelerin sözcüleri olarak seçilip bir yerlere getirildiler." şeklinde konuştu.