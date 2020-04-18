Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen'den flaş koronavirüs açıklaması: Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti 18.04.2020 10:56

Son dakika haberi... Dünya ülkelerinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarını ve pandemi sürecini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “Şu an Türkiye’de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır. Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti” dedi.