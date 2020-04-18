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Sokağa çıkma yasağı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

18.04.2020 11:44

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.


Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.



O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.



Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.





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