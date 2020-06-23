23.06.2020 09:36

Son dakika haberine göre saat 08.54 sıralarında merkez üssü Çankırı Çerkes olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.