Antalya'da depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: Depremler 8,6'ya kadar çıkabilir!

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Prof. Şükrü Ersoy "Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir." dedi. Ersoy, "Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur." açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI: DUYURMAK İSTERİM, EVLERİNDEN ÇIKABİLİRLER

Antalya Valisi şu bilgileri paylaştı: "Hepimize geçmiş olsun Allah göstermesin diyelim. Gazipaşa açıklarında deniz açıklarında deprem. Bizim hiçbir noktamızda, hiçbir ilçemizde herhangi bir hasar bildirilmedi.



Herhangi bir can kaybı, mal kaybı yaralanma ve hasar; tüm ilçelerden teyitleri aldık. İlk bilgiler herhangi bir olumsuzluk yok.





Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Evlerinin önüne çıkabilirler. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok. "





"YAKLAŞIK 15-20 SANİYE SÜRDÜ"

DHA muhabiri Semih Ersözler, "Henüz artçı ile ilgili bir bilgimiz yok, depremin Antalya açıklarında Kıbrıs fay hattında meydana geldiğini söyleyebiliriz. Kent merkezinde hissedildi. Depremin şu an Alanya açıklarında ve 5.2 büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 15-20 saniye sürdü" dedi.





Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin, "AFAD il müdürü ve UMKE ekipleriyle görüştük. Deprem nedeniyle Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerindeki vatandaşlar şiddetli sarsıntı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Henüz yaralanma ya da can kaybı haberi yok" açıklamasını yaptı.

PROF. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN KRİTİK UYARI:

Derinlik çok enteresan. 80 kilometrelik derinlik, ancak dalma batmayı karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit'in altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu deprem gibi. Bunun çok Antalya açıklarında olmaması gerekir. Güney Batı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Bunun nedeni de oradaki mekanizmanın aynı Şili, aynı Japonya, aynı Endonezya gibi dalma-batma zonundaki depremler, derin depremler. Ama bu büyüklükteki deprem yıkıcı olmayabilir ama çevreden çok hissedilmiştir.





Bu derinlik Türkiye ana karasındaki depremlere benzemiyor, normal depremler 30 km'yi geçmez. Bunun biraz daha batıda olduğunu düşünüyorum.

Depremler, 8,6'ya kadar çıkabilir ki bu çok büyük bir deprem, tsunamiler ve volkanizmaları tetikleyebilir. Bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Benim en çok çekindiğim yerlerden biri güneybatı Anadolu'dur.