Son dakika haberi... Bu gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından virüse karşı önlemler de hızlandırıldı. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'deydi. Erdoğan'ın Meclis'te bulunduğu anlarda yakınındaki olağan dışı hareketlilik dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın, yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.
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