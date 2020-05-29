Haberler Video Son Dakika Videoları Başkan Erdoğan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu
29.05.2020 16:21

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün açıldı. Başkan Erdoğan hastanenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.


Son Dakika Videoları