Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'den kritik İdlib görüşmesi | Video 12.03.2020 18:19

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart'ta yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gerginliğin önemli ölçüde azalmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart'ta yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gerginliğin önemli ölçüde azalmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Ateşkesin istikrarlı bir şekilde sağlanması ve durumun daha istikrarlı hale gelmesi amacıyla öncelikle Rusya ve Türkiye Savunma bakanlıkları aracılığıyla yakın iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altı çizilen görüşmede liderler, kişisel temaslar dahil, farklı seviyelerde düzenli olarak diyaloğun sürdürülmesine karar verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.