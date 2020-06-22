Bakan Soylu ve Bakan Pakdemirli Bursa'da yaşanan sel felaketindeki son durumu açıkladı

22.06.2020 12:42

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Bursa’daki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Dün akşam saat 19,00 itibariyle şiddetlenen yağışta, burada bir vatandaşımız Kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini kılacağız. Diğer tarafta da aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.







Hem ilk etapta arama kurtarma ekiplerimiz müdahale ettiler. Ardından JAK timleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma ekipleri geldiler. Kader Akbaba Dudaklı mahallesindeydi.



Başımız sağ olsun. Derya'nın da araması devam ediyor. Duamız şu canlı bir şekilde ulaşabilmek.







İnsansız keşif uçaklarımız, ekiplerimiz aramalara devam ediyorlar.

Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadırlar. Hem de yaraların sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Biz de dün gece köylülerle konuştuğumuzda hayatlarında böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağıya dağdan geldiğini; hem muhtarımızla hem buranın sakinleriyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Ama burasıyla ilgili ben de sordum. Kanalizasyon var, altyapı var. Ama çok şiddetli yağış olunca bazen taşıyamıyor.





BÖLGE İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

Bu konularda sağ olsun hem Orman Bakanlığımız, hem Meteorolojimiz uyarıları çok önceden yapıyor. Bu uyarılara dikkat etmek gerekir. İnşallah böyle bir afetle karşılaşmayız diye temenni ediyorum.







BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bursa'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.







Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.