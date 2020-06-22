Ankara Beypazarı'nda eğitim uçağı düştü!

22.06.2020 13:36

Son dakika haberleri... Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika haberleri... Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak" ifadeleri kullanıldı.