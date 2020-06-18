Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama

18.06.2020 16:01

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bingöl'deki depremin ardından 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattık ve merkez üssü diyebileceğimiz Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı'da 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sınavlarda risk teşkil edilecek binalara girilmeyecek. Köylerimizde yapacağımız, Tarım Köyü uygulamalarını hızlı bir şekilde başlattık. En kısa zamanda yerlerimizi yapıp, vatandaşlarımızın yaralarını sarıp, depremin etkilerini ortadan kaldıracağız.

Orta hasarlı binalarla ilgili olarak vatandaşlardan talep gelmesi halinde yasa kapsamına alıp, binaların yapımı konusunda kira yardımı verilecek, vergi, harç alınmayacak.

Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. 1000 yıldır bu topraklarda deprem problemi yaşıyoruz. Deprem kuşağı içerisindeyiz. Riskli binalarla alakalı vatandaşlardan rica ediyorum, riskli bina tespiti yapsınlar. Deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz.