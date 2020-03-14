AVM'lerde koronavirüs önlemi 14.03.2020 13:16

Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Buna göre, alışveriş merkezleri 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak.

Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftalık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğitim uygulanacak.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.