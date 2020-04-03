20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Yirmi yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ve kuralları nelerdir? 03.04.2020 20:37

Karantina son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı açıklanmıştı. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç doğumlular sokağa çıkamıyor?

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüs tedbirlerini açıklayacağı canlı yayın açıklaması yakından takip ediliyor. 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı geleceği iddia ediliyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

ALINAN TEDBİRLER:

İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.

30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.

Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.

Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.

65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok.

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.

Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır.

Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir.

Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz.

Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 64 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

CHP genel başkanı başta olmak üzere kimi kesimler itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.