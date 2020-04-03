30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Yasak ne kadar sürecek?

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gece yarısından itibaren uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.
HANGİ ŞEHİRLER ARASI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz.
Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç yasağı süresi başlayacak." ifadelerine yer verdi.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
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