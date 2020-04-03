30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Yasak ne kadar sürecek? 03.04.2020 20:29

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu gece yarısından itibaren uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

30 büyükşehir hangileri? Hangi şehirler arası araç giriş çıkışı kapatıldı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

HANGİ ŞEHİRLER ARASI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç yasağı süresi başlayacak." ifadelerine yer verdi.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi