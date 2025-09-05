Sağlık Bakanlığı’ndan “Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı” adımı!

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile İlgili Merkezler Hakkında Yönetmelik" ile yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakanlık, "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemi sayesinde hastaların ihtiyacını yerli üretimle karşılamayı hedefliyor.

Kişiye Özel Tedaviler

Yüksek güvenlikli üretim merkezlerinde geleceğin tedavisi olarak kabul edilen kişiye özel doku ve hücre ürünleri geliştirilecek. Hastaların kendi hücre ve dokularından ya da uygun donörlerden elde edilen ham maddeler kullanılarak üretilecek bu ürünler, bağışıklık sistemi reddi riskini en aza indirecek ve tedavi başarısını artıracak.

Dijital Takip Sistemi

Ürünlerin üretimden uygulama aşamasına kadar tüm süreçleri dijital ortamda izlenecek. Hangi ürünün hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde kayıt altına alınacak. Bu sayede tedavi güvenliği üst seviyeye çıkarılacak.

Güvenlik ve Denetim

Üretim, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde yürütülecek. İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen ham maddeler, biyogüvenlik standartlarına uygun şekilde toplanacak. Böylece hem üretim güvenliği hem de ürün kalitesi en üst düzeyde sağlanacak.

Yeni Tedavi Yöntemleri

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla yeni tedavi yöntemleri ve ürün çeşitliliği geliştirilecek. Hastaların ihtiyaç duyduğu ürünler, hekim reçeteleri doğrultusunda hastane eczaneleri, yetkili merkezler ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

Dışa Bağımlılık Azalacak

Yurt içinde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri sayesinde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Böylece tedavilerde ithal ürünlere bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.