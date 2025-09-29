Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başlıyor!

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adayların, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceği, tercihlerin, 29 Eylül-06 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği kaydedildi. Tercih işlemlerinin bugün saat 10.00 itibarıyla başlayıp, 6 Ekim'de saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Tercih işlemlerinin KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak bireysel olarak yapılacağı belirtildi.