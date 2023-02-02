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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Strep-A" uyarısı: Bu belirtiler varsa hemen 112 Acil'i arayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Strep-A" uyarısı: Bu belirtiler varsa hemen 112 Acil'i arayın!
02.02.2023 16:30

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta-hemolitik streptokok" ile ilgili eylülden beri Avrupa'da vaka bildirimi olduğunu, Türkiye'de ise az sayıda vaka bildirildiğini belirterek, bu enfeksiyonda ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılığın bittiğini kaydetti. Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi, boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa, normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acil'i arayın veya acil servise başvurun" dedi.

Sağlık Videoları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hastalığa ilişkin bazı önemli bilgileri aktaran Koca, "Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde 'A grubu beta-hemolitik streptokok' vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır." ifadelerini kullandı.

Koca, hastalığın, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalınması veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır. İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir.

Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa, normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acil'i arayın veya acil servise başvurun."

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