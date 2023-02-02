Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta-hemolitik streptokok" ile ilgili eylülden beri Avrupa'da vaka bildirimi olduğunu, Türkiye'de ise az sayıda vaka bildirildiğini belirterek, bu enfeksiyonda ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılığın bittiğini kaydetti. Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi, boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa, normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acil'i arayın veya acil servise başvurun" dedi.