Müge Anlı'da 3 aylıkken terk edilen Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine böyle kavuştu! 03.12.2019 17:39

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konuklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı 2 Aralık canlı yayınında yine ilginç bir olaya tanıklık edildi. Programa katılan Ceylan Öztürk, kendisini 3 aylıkken bırakan annesini aramak için canlı yayına çıktı. Kayıp hikayesinin arkasında çarpıcı gerçekler Müge Anlı 2 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde ortaya çıktı. İşte yaşananlar.