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Müge Anlı'da 3 aylıkken terk edilen Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine böyle kavuştu!

03.12.2019 17:39

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konuklarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı 2 Aralık canlı yayınında yine ilginç bir olaya tanıklık edildi. Programa katılan Ceylan Öztürk, kendisini 3 aylıkken bırakan annesini aramak için canlı yayına çıktı. Kayıp hikayesinin arkasında çarpıcı gerçekler Müge Anlı 2 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde ortaya çıktı. İşte yaşananlar.


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